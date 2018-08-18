Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

В Беларуси проходят кадровые перестановки: президент отправил в отставку правительство.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас, сообщает Sputnik Беларусь.

Румас сменил на посту главу кабмина Андрея Кобякова, который занимал его с 2014 года.

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Помимо этого, Лукашенко произвел и другие кадровые перестановки в правительстве. Первым заместителем премьера он назначил Александра Турчина, который до этого руководил аппаратом Совета министров. Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", стал заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Владимир Семашко, — промышленности и ТЭК.

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Еще одним замом премьера назначен Владимир Кухарев, занимавший должность зампредседателя комитета госконтроля. Он будет отвечать за сферу строительства, ЖКХ и транспорта.

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Игорь Петришенко, посол Белоруссии в России, также стал заместителем премьера. Он будет курировать социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Президент также назначил нескольких министров — Дмитрий Микуленок занял должность министра архитектуры и строительства, Павел Утюпин — министра промышленности, Константин Шульган — министра связи и информатизации, Дмитрий Крутой — министра экономики. Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

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Перестановки в правительстве президент Беларуси анонсировал еще в начале недели после посещения Оршанского района. Он остался крайне недоволен "пофигическим" отношением министров к его поручениям касательно этого региона.

В четверг в отставку были отправлены министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и министр промышленности Виталий Вовк.

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