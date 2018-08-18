Танец с невестой: Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин в Австрии принял участие в торжествах по случаю бракосочетания главы МИД этой страны Карин Кнайсль, передает РИА Новости.
Как ранее сообщалось, Путин в субботу днем прибыл в австрийский город Грац, в предместьях которого и проходит свадьба.
Путин поздравил молодоженов, написал пожелание на их машине, станцевал с невестой, и тепло попрощался с гостями свадьбы на немецком языке. Его кортеж вернулся в Грац по перекрытому шоссе.
Секретное "доброе оружие" Кремля>>>
Путин оставил пожелания молодоженам на капоте автомобиля pic.twitter.com/rVQ5xAVJdL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.
Далее президент России отправился в Берлин, где у российского лидера запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как ранее сообщал кабмин Германии, стороны обсудят ситуацию на Украине, кризис в Сирии, поднимут экономические темы. Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.
Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.