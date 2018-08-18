Песков: Путин кратко побеседовал с канцлером Австрии Курцем

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в рамках визита в Австрию провел краткую беседу с канцлером страны Себастьяном Курцем.
"Отдельно состоялась краткая беседа президента Путина с канцлером Австрии Курцем", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.
"Он, в том числе с невестой танцевал, с министром иностранных дел", — сказал Песков, отвечая на вопрос, с кем президент танцевал на свадьбе.
Он также сообщил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.
Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера подарил картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку с тульским самоваром.
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На свадьбе также присутствовал Кубанский казачий хор. По словам Пескова, гости по достоинству оценили творчество артистов.
Пресс-секретарь президент рассказал, что Путин произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей.
"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был", — отметил Песков.
По его словам, Путин присутствовал непосредственно при акте, который совершал бургомистр.
В целом Песков назвал атмосферу бракосочетания очень теплой.
Путин подарил главе австрийского МИДа и ее супругу картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. И казаки были pic.twitter.com/3uLWtLU9wH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.