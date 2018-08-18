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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: Путин кратко побеседовал с канцлером Австрии Курцем

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Президент России Владимир Путин пробыл на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль час, на торжествах он танцевал с ней, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в рамках визита в Австрию провел краткую беседу с канцлером страны Себастьяном Курцем.

"Отдельно состоялась краткая беседа президента Путина с канцлером Австрии Курцем", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Он, в том числе с невестой танцевал, с министром иностранных дел", — сказал Песков, отвечая на вопрос, с кем президент танцевал на свадьбе. 

Президент России Владимир Путин поздравляет министра иностранных дел Австрии
© AP Photo / Roland Schlager / pool APA
Танец с невестой: Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии

Он также сообщил, что Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии час.

Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера подарил картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку с тульским самоваром.

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На свадьбе также присутствовал Кубанский казачий хор. По словам Пескова, гости по достоинству оценили творчество артистов.
Пресс-секретарь президент рассказал, что Путин произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был", — отметил Песков.

По его словам, Путин присутствовал непосредственно при акте, который совершал бургомистр.

В целом Песков назвал атмосферу бракосочетания очень теплой.

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Теги:
Встреча, Канцлер Германии Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Австрия, Политика
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