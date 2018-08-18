Путин на встрече с Меркель: Россия - надежный поставщик газа в Европу

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу, вносила и вносит свой весомый вклад в энергобезопасность ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.
"В июне исполнилось 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего этого периода времени Россия надежно обеспечивала бесперебойное энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал Путин.
По данным "Газпрома", поставки газа в Германию с 1 января по 15 июня выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров).
При этом в целом в дальнее зарубежье (Европа плюс Турция) концерн нарастил поставки на 5,6% (5 миллиардов кубометров), до 93,6 миллиарда кубометров.
"Вместе с германскими партнерами мы работаем над проектом нового магистрального газопровода "Северный поток-2". Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы", — заявил Путин.
"Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" — это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины", — добавил он.
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Будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить, что главное, чтобы украинский транзит — он традиционный для нас — соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", — отметил президент России.
- Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель© AFP 2018 / John MACDOUGALL
- Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель© REUTERS / Axel Schmidt
- Президент РФ Владимир Путин в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель© REUTERS / Axel Schmidt