Путин на встрече с Меркель: Россия - надежный поставщик газа в Европу

Строительство магистрального газопровода "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом, который не закрывает возможности транзита российского газа через Украину, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу, вносила и вносит свой весомый вклад в энергобезопасность ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

"В июне исполнилось 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего этого периода времени Россия надежно обеспечивала бесперебойное энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал Путин.

По данным "Газпрома", поставки газа в Германию с 1 января по 15 июня выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров).

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Песков: Путин кратко побеседовал с канцлером Австрии Курцем

При этом в целом в дальнее зарубежье (Европа плюс Турция) концерн нарастил поставки на 5,6% (5 миллиардов кубометров), до 93,6 миллиарда кубометров.

"Вместе с германскими партнерами мы работаем над проектом нового магистрального газопровода "Северный поток-2". Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы", — заявил Путин.

"Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" — это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины", — добавил он.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин: современное общество заботится об упрочении нравственных опор

Танец с невестой: Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии>>>

Будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Хочу отметить, что главное, чтобы украинский транзит — он традиционный для нас — соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", — отметил президент России.