"Очень добрая" поездка: как Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии

Владимир Путин отправился в Германию, где провел переговоры с Ангелой Меркель, а до этого побывал на свадьбе главы МИД Австрии.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В субботу в Австрии состоялась свадебная церемония министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, в торжестве в качестве гостя принял участие президент России Владимир Путин.

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Путин сделал остановку в Австрии по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, президент России успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

СБОР ГОСТЕЙ И ПРИЕЗД ПУТИНА

Свадьба проходила в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны. С самого утра территория вокруг заведения была под строгим контролем органов правопорядка. Как сообщала ранее газета Kronen Zeitung, безопасность торжества обеспечивали около 300 сотрудников австрийской полиции. Также вместе с полицейскими за безопасность отвечали 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Близлежащие дороги были перекрыты для движения на несколько часов.

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Как сообщал ряд австрийских СМИ, которые вели онлайн-трансляцию, гости начали собираться около 11 утра по местному времени. Среди приглашенных были канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие.

Свадебная церемония должна была начаться в 14.00 по местному времени, но Путин прибыл в город Грац, откуда он должен был ехать в ресторан, примерно в это же время, поэтому торжество началось позже запланированного.

Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время его пути.

Когда лимузин прибыл к ресторану, гости стояли у входа. Путин вышел из машины, подарил Кнайсль большой букет жёлтых цветов и поцеловал. С женихом он обменялся рукопожатием.

САМОВАР, КАЗАКИ И ТАНЦЫ

Как рассказал позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в качестве свадебного подарка вручил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

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Также российский президент сделал и "музыкальный подарок" – с ним на церемонию прибыли артисты из ансамбля донских казаков, которые исполнили традиционные казачьи песни.

По словам Пескова, гости по достоинству оценили творчество артистов.

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Путин также станцевал с невестой. Фото российского президента, обнимающего в танце Карин Кнайсль, стало заглавной фотографией многих австрийских СМИ. Журналисты портала Oe24 написали, что "Путин ошеломил Кнайсль танцами и цветами".

ДОЛГИЙ ТОСТ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ

По словам Пескова, свадьба главы австрийского МИД прошла "в непринужденной и очень теплой атмосфере". Путин присутствовал во время акта бракосочетания, а позже произнес тост на немецком языке, чем приятно удивил всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.

После этого, уже у ресторана, Путин красным маркером расписался на капоте автомобиля молодоженов и поставил подпись, обрамив надпись в сердце.

Проведя на церемонии час с небольшим, около 16 часов по местному времени президент попрощался и уехал. Однако, несмотря на неформальный визит, Путин решил воспользоваться представившейся возможностью и провел краткий разговор перед вылетом в Берлин в аэропорту города Граца с Себастьяном Курцем.

"ОЧЕНЬ ДОБРАЯ" ПОЕЗДКА

В ресторане, где проходило торжество, сказали, что свадьба российскому лидеру понравилась.

Сам Владимир Путин, уже прибыв позже в Берлин и отвечая на вопрос одного из журналистов о своей поездке в Австрию, назвал её "хорошей, очень доброй", отметив, что это был частный визит.