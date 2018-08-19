Видео танца Путина и главы МИД Австрии облетело все мировые СМИ

В субботу в Австрии состоялась свадебная церемония министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, в торжестве в качестве гостя принял участие президент России Владимир Путин.

Свадьба проходила в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в маленьком городке Гамлице на юго-востоке страны. С самого утра территория вокруг заведения была под строгим контролем органов правопорядка. Как сообщала ранее газета Kronen Zeitung, безопасность торжества обеспечивали около 300 сотрудников австрийской полиции. Также вместе с полицейскими за безопасность отвечали 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Близлежащие дороги были перекрыты для движения на несколько часов.

Как рассказал позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в качестве свадебного подарка вручил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Путин также станцевал с невестой. Фото российского президента, обнимающего в танце Карин Кнайсль, стало заглавной фотографией многих австрийских СМИ. Журналисты портала Oe24 написали, что "Путин ошеломил Кнайсль танцами и цветами".