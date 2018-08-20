Рейтинг ненависти: кто в Европе проявляет больше всего агрессии к России

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В Евросоюзе составили так называемый "рейтинг ненависти" — экспертный центр European Values распределил по таблице страны Евросоюза, исходя из их лояльности к России. Самыми позитивно настроенными по отношению к Москве названы Кипр и Греция, а наиболее активно противостоящими ей — Великобритания, Швеция, Латвия, Литва и Эстония, отмечает РИА Новости. © AP Photo / Michael Sohn Путин на встрече с Меркель: Россия - надежный поставщик газа в Европу

Рейтинг "противодействия стран ЕС враждебному влиянию и кампаниям по дезинформации РФ" был опубликован сайте European Values. Он был составлен на основании опроса 16 правительственных и 12 неправительственных европейских экспертов. Аналитический цент European Values называет себя "неправительственным политическим институтом в защиту либеральной демократии".

К числу "частично признающих" угрозу РФ эксперты European Values отнесли Венгрию, Австрию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словению и Италию.

В группу так называемых "пробудившихся" вошли Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Германия, Финляндия, Чехия, Дания и Польша.

В группу "колеблющихся" — Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия и Бельгия.

Секретное "доброе оружие" Кремля>>>

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.