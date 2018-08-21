Новые санкции США против России: Госдеп хочет наращивать давление на РФ

США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов - в санкционном списке компании и суда.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, сообщил офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает РИА Новости.

В списке оказались ООО "Судоходная компания Гудзон" и некое Primorye Maritime Logistics. По сообщению американского Минфина, обе компании располагаются по одному адресу во Владивостоке, однако в российской базе юрлиц вторая компания не значится.

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Кроме того, в санкционный список внесены шесть ходящих под флагом России судов: "Бэлла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", "Патриот" и "Севастополь". Все они принадлежат компании "Гудзон", согласно информации на ее сайте.

Ранее американские официальные лица обвиняли Россию в нарушении санкций по КНДР.

По новому заявлению Минфина, названные суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

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Предполагается, что внесенные в список суда перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН, а суда КНДР, на которые переливались нефтепродукты, также входят в список санкций ООН.

Давление будет расти

Вашингтон намерен и дальше наращивать санкционное давление на Россию, заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам сената помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Мы готовы предпринять дополнительные шаги… Это прогрессирующая шкала, и мы готовы наказывать Россию за то, что они делают", — сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных российско-американским отношениям.

© Fotolia / Steve Heap Чем грозят Молдове антироссийские санкции США и падение курса рубля

Антироссийские санкции

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть мер накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять.

Однако остальные применены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и их нельзя отменить без согласия законодательного органа. Так, к их числу относятся санкции против граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США".

Восьмого августа американская администрация анонсировала новые санкции в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей". Ожидается, что первый пакет санкций США вступит в силу уже 22 августа.