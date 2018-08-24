Киселев и Симоньян о деле Вышинского: процесс развалится в суде

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что дело на руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского намеренно затягивается, поскольку в суде оно развалится, сообщает РИА Новости.

"Как раз прошло сто дней, как Кирилл в тюрьме. Его гноят в каком-то херсонском застенке… Я просто хочу сказать: то, что Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг — это показатель слабости режима, который образовался в Киеве в результате кровавого госпереворота. Это позор, Средневековье, инквизиция. Уверен, что процесс затягивается лишь потому, что в суде он развалится", — сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.

Он выразил уверенность в том, что Вышинский, будучи мужественным человеком, сумеет пройти это испытание, и призвал всех журналистов поддержать его.

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя 100 дней ареста Вышинского, задалась вопросом, считают ли в Европе, что "шить госизмену" за журналистский труд — в порядке вещей.

"… У нас вопросы. К Украине. Вы правда думаете, что, чем больше журналистов в ваших тюрьмах, тем ближе светлое европейское будущее? К Европе. Вы не в курсе, вы забыли, вы не заметили, вам запретили замечать или вы теперь тоже считаете, что "шить" госизмену за журналистский труд — это в порядке вещей?", — сказала Симоньян.

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Она отметила, что к США "вопросов нет". "Мы просто больше не понимаем, кому их там задавать", — уточнила журналист.

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В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.