Меркель подглядывала в бинокль за российскими военными

По информации международной прессы, таким образом канцлер осмотрела военную базу во время визита в Грузию.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в село Одзиси, находящееся на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от населенного пункта военную базу РФ, сообщает Bild.

«Не видать там Путина?»: Меркель приехала в Грузии на границу с Южной Осетией pic.twitter.com/3j4NeNcxIR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2018 г.

​Меркель была в Грузии с двухдневным визитом в рамках турне по Закавказью. В четверг она стала гостьей официального ужина, где спела куплет своей любимой композиции Wir lieben die Sturme — песня немецких моряков.

Кроме того, глава кабмина Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны.