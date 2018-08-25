Меркель подглядывала в бинокль за российскими военными

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в село Одзиси, находящееся на границе с Южной Осетией, осмотрела в бинокль расположенную в нескольких сотнях метров от населенного пункта военную базу РФ, сообщает Bild.
«Не видать там Путина?»: Меркель приехала в Грузии на границу с Южной Осетией pic.twitter.com/3j4NeNcxIR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2018 г.
Меркель была в Грузии с двухдневным визитом в рамках турне по Закавказью. В четверг она стала гостьей официального ужина, где спела куплет своей любимой композиции Wir lieben die Sturme — песня немецких моряков.
Кроме того, глава кабмина Грузии Мамука Бахтадзе передал канцлеру картину XVII века, пропавшую из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны.