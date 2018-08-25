Глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина к себе на свадьбу

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что президент России Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Ö1, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, в начале июня она пригласила на свадьбу коллег из правительства и федерального президента, "потому что так полагается". А вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его. Тогда она заявила Путину, что хочет представить ему своего жениха. О согласии российского президента посетить торжество она узнала 19 июля.

Кнайсль отметила, что свадьба "стала действительно прекрасным праздником", который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. По ее словам, многие СМИ "показали, как празднуют в Австрии свадьбу, красивые ландшафты".

Она также ответила на критику за ее легкий поклон Путину во время танца. "Если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен", — сказала Кнайсль.

© REUTERS / Roland Schlager/Pool via Reuters Видео танца Путина и главы МИД Австрии облетело все мировые СМИ

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — пояснила она, выразив недоумение, что некоторые комментаторы увидели в этом какой-то "акт подчинения, падение на колени".

"Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь", — заявила Кнайсль.

Министр добавила, что ее не связывает с Путиным близкая дружба, но она вела с ним "интересные беседы", в частности о ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что личный контакт важен для "создания базы доверия именно в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в наших отношениях с Россией по самым разным причинам".

Путин побывал на свадьбе Кнайсль 18 августа. Он провел на торжестве лишь час и за это время успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.