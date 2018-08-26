И снова казус։ Трамп забыл цвета флага США

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Лидер США Дональд Трамп в ходе визита в детскую больницу в Колумбусе попытался вместе с детьми раскрасить флаг страны.

Публикация от Lisa Dugan Brochu (@lisaveganbrochu) 25 Авг 2018 в 4:10 PDT

Пользователи Twitter заметили, что на фото, сделанных по итогам поездки, Трамп раскрашивает одну из полос американского флага в синий цвет, пишет Sputnik Армения. Это привело их к мысли, что президент США попросту не знает, что полоски должны быть красного и белого цвета.

Некоторые даже пошутили, что Трамп на самом деле хотел нарисовать российский флаг, но и это у него не получилось. Если уж рисовать российский флаг, то можно было бы хотя бы ознакомиться с последовательностью цветов на триколоре: белый, синий, красный. У Трампа же: красный, белый, синий — а это уже флаг королевства Нидерландов.

Президента США не раз уже уличали в неведении: несколько месяцев назад во время исполнения гимна США он открывал рот невпопад, тем самым доказав, что не знает слов гимна.