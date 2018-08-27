Новые санкции США против России вступили в силу

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Санкции США против России, связанные с инцидентом в Солсбери, вступили в силу. Соответствующее распоряжение Госдепартамента США размещено в Федеральном регистре и официально опубликовано, сообщает РИА Новости.

Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Допускаются и другие исключения.

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Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения.Основанием для введения нового пакета санкций стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Позиция России

Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными.

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При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что ответ Москвы не обязательно будет зеркальным. Он пояснил, что на санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять собственные списки подсанкционных политиков.

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Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

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В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.