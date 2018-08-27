Захарова прокомментировала вступление в силу санкций США против России

В понедельник вступили в силу новые санкции США против России, связанные с инцидентом в Солсбери.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вступившие в силу санкции Соединенных Штатов против России, сообщает РИА Новости.

Как заявила Захарова, Россия воспринимает новые санкции США как часть политики по размыванию сферы контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе химоружия.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Новые санкции США против России вступили в силу

В понедельник, 27 августа, вступили в силу объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия. Согласно введенным ограничениям, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

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Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

"Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия. В отличие от США, Россия остается приверженной своим обязательствам — военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.