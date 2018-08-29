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Опасные сигналы: в Сирии готовятся провокации с химическим оружием

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Тема:
Военная операция России в Сирии (73)
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В Совфеде России опасаются, что Запад готовит удары по Сирии с применением химического оружия как с воздуха, так и с моря.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Ситуация в Сирии становится напряженной. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев проанализировал действия США в районе Сирии по увеличению военной группировки в Средиземном море.

Маргарита Цвик
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Все эти факты говорят о том, что в случае осуществления провокации с химоружием удары западной коалиции по объектам военной инфраструктуры САР будут нанесены так с воды, так и с воздуха, передает РИА Новости.

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила тревожная информация от источников, находящихся в провинции Идлиб.

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Оказывается, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в город Саракиб, на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам", после чего часть груза перевезли в южную часть провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения.

"США стягивают свои морские силы и увеличивают морскую группировку в Средиземном море недалёко от Сирии, это делается для сосредоточения перед нанесением удара. Поэтому нужно ожидать, что в случае осуществления провокации и принятия решения об агрессии против Сирии для ударов будут применены ракеты как с воздуха, так и с воды", — сказал Кондратьев.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что выступления российский представителей о готовящейся провокации с химоружием в Сирии смогут "остудить горячие головы и нанесение ударов коалиции удастся предотвратить".

Сирия. Архивное фото
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
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Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сирийская армия не обладает химическим оружием.

"У сирийских вооруженных сил нет химического оружия и нет планов по его использованию. Нет в этом никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили. Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокаций боевиков, могут начать бомбардировки", — заявил Небензя на внеочередном заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Идлибе.

По его мнению, ООН занимает пассивную позицию в восстановлении Сирии.

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"Большая роль в деле возвращения сирийцев к родным очагам должна отводиться ООН, прежде всего, управлению Верховного комиссара по делам беженцев", — отметил Небензя.

"Пока оно занимает достаточно пассивную позицию, возможно, не в последнюю очередь из-за внутренней директивы секретариата ООН, разработанной в конце прошлого года его департаментом по политическим вопросам без консультаций со странами-членами", — сказал постпред РФ.

По его словам, это указание препятствует вовлечению ооновских структур в усилия по восстановлению Сирии до осуществления политических перемен в этой стране.

Сергей Судаков
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Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с применением химического оружия планируется в ближайшие несколько. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита.

По словам Конашенкова, после инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

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В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" — террористической организации, запрещенной в России.

Дети - главные жертвы войны в Сирии
© Sputnik/ Elnur Salaev
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Тема:
Военная операция России в Сирии (73)

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Теги:
химическое оружие, провокация, "Белые каски", Сирия
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