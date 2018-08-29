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MQ-9

Скрытая правда: Румыния как военная база США

CC0 / S.C. Air National Guard / MQ-9
Политика
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Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (10)
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США не скрывают, что их инвестиции в военную сферу направлены против России, а именно - против деятельности России в черноморском регионе.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik, Драгош Думитриу. Воздушные силы США инвестируют 40 миллионов долларов в строительство новой авиабазы в 71 километре от румынского города Кымпия Турзий. Одна из целей Штатов — снабжения этой базы военными дронами с большим радиусом действия.

Еуджен Орландо Теодорович
© Photo: Guvernul României
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Речь идет о дронах MQ-9 Reaper, официально предназначенных для выявления и сбора информации в Восточной Европе и черноморском регионе, сообщает ro.sputnik.md со ссылкой на документ американской авиации, цитируемый сайтом Defense News.

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Деньги, которые выделяют Штаты, будут вложены в ангар для упомянутых ранее дронов, а также для самолетов F-15 или A-10 и специальной инфраструктуры, стоимость которой исчисляется 25-ю миллионами долларов.

Также стоит отметить, что руководство ВВС США в Европе хранит молчание в вопросе конкретных инвестиций и применения этих дронов в Кымпия Турзий.

Вместе с тем логистический и инженерный директор ВВС США в Европе Рой Огастин (Roy Agustin) подтвердил, что "ангар точно сможет обслуживать один дрон MQ-9". Не скрывают США и того факта, что все эти усилия направлены для предотвращения действий России в черноморском регионе.

"Проект стоимостью 40 миллионов долларов включает в себя статьи расходов 2015-2019 годов. Эти расходы будут оплачены из фондов Департамента обороны, специально существующих для противодействий российской агрессии", — пишет Defense News.

Также и Джим Таунсенд (Jim Townsend), бывший замсекретаря США по обороне (направление Европы и НАТО), член Центра по новой американской безопасности заявил, что Штаты могут применять дроны MQ-9 на румынских базах "в целях сохранения более ясной картины в отношении действий русских в регионе Черного моря".

Флаги Румынии и США
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Летом 2018 года на базе близ Кымпия Турзий базировалась эскадрилья F-15C Eagles. Здесь же приземлялись самолеты A-10 и F-16.

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"Армия США и НАТО расползается в Европе, и это раздражает Москву, которая выразила сожаление по поводу продвижения альянса на восток", — заявил для Sputnik News американский журналист Дэниел Лазар (Daniel Lazare), автор ряда работ по соответствующей теме.

По словам собеседника, "американские производители оружия и вооружения уже давно не были в таком выигрыше, как сейчас, при Дональде Трампе", который, кстати, как подчеркнул Лазар, во время предвыборной кампании выступал за сотрудничество с Россией, но после своего избрания "давление в этом направлении еще больше усилилось".

Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (10)

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Теги:
база, дроны, ВВС, самолеты, Черное море, Европа, США, Румыния
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