Украина может разрешить НАТО размещать базы в стране

В Верховной Раде полагают, что Киев может разрешить странам НАТО размещать военные базы в Украине.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Киев может внести изменения в конституцию, которые позволят странам НАТО размещать военные базы на территории Украины. Подобный сценарий не исключил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Единственное положение, которое нам надо будет подкорректировать, если смотреть на заявление представителя президента в парламенте, — у нас, действительно, может сложиться ситуация, когда на Украине нужно будет разместить базы иностранной страны, речь идет о странах НАТО. Поэтому, возможно, это положение будет скорректировано", — сказал Винник, которого цитирует РИА Новости.

Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко ранее сообщила, что глава государства предлагает парламенту исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте РФ на территории Крыма. Текст данного документа еще отсутствует на сайте парламента.

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При этом он посоветовал дождаться текста законопроекта от президента, чтобы увидеть все детали.

Ранее в Госдуме России, комментируя учения Украины, проходящие в Черном море, назвали их "просьбой о членском билете в НАТО".

"Военно-морские учения Украины в Черном море — это просьба Украины о членском билете в НАТО", — заявлял ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек.