Путин и Пашинян встретятся 8 сентября в Москве

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры пройдут 8 сентября в Кремле, сообщет газета "Известия".

"Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Лидеры России и Армении проведут переговоры в Кремле", — пишет газета со ссылкой на Пескова.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин на встрече с Пашиняном: надеюсь, мы сохраним динамику сотрудничества

Как отмечает издание, премьер-министр Армении уже в третий раз посетит Россию. Путин и Пашинян уже проводили переговоры 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза в Сочи, а также встречались на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил факт предстоящей встречи Путина и Пашиняна, но не назвал дату. Он подчеркнул, что Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.