Роскомнадзор: Google должен прекратить распространение любой пропаганды

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. У компании Google есть все инструменты для того, чтобы прекратить распространение информации, которую можно расценить как вмешательство в выборы, заявил журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Безусловно. У него много инструментов для этого", — сказал Субботин в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли у Google инструменты для того чтобы выполнить предъявленные к нему требования, передает РИА Новости.
На вопрос, какой бы ответ на официальное письмо устроил бы Роскомнадзор, Субботин ответил, что "решать Google", но он бы на их месте "ответил, что они приняли все меры, приняли к сведению нашу озабоченность".
"Будем наблюдать за их реакцией", — сказал он.
Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.