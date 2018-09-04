В МИД России обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Вершинин встретился с иранским коллегой Голямом Дехкани, находящимся в Москве для участия в конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", сообщил МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая положение в Сирии, Йемене, в ближневосточном регионе в целом.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Представители официального Дамаска называют освобождение Идлиба своей ближайшей задачей. В свою очередь, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой" и призвал не допустить этого.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.