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Министерство иностранных дел России

МИД: Россия будет противопоставлять факты "антироссийской истерии"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Для Лондона главное – приплести к своим обвинениям в адрес России ОЗХО, заявляют в МИД РФ.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Россия продолжит противопоставлять факты попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг дела Скрипалей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое цитирует РИА Новости.

"Попыткам раздуть антироссийскою истерию вокруг "дела Скрипалей" мы противопоставляли и будем противопоставлять факты", — сказано в заявлении. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены

Как отмечает МИД РФ, "понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО".

"Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами "привязать" эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО "проштамповала" бездоказательные обвинения", — подчеркнули в МИД.

ОЗХО во вторник опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. 

Александр Гусев
© Sputnik / Александр Натрускин
Гусев: новое отравление в Англии говорит о непричастности РФ к "делу Скрипалей"

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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Теги:
дело Скрипалей, МИД РФ
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