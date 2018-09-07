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Александр Петров и Руслан Боширов

Захарова: фото подозреваемых по делу Скрипалей - дезинформация

© REUTERS / Metroplitan Police
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (62)
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Захарова назвала дезинформацией заявление Британии о том, что на фото подозреваемых в отравлении Скрипалей изображены люди, имеющие отношение к российским госорганам.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. МИД РФ считает дезинформацией заявления британской стороны о том, что на опубликованных Лондоном фотографиях подозреваемых по делу Скрипалей изображены люди, имеющие отношение к госорганам России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

"Очередная попытка привлечь внимание международного сообщества: и государств, и общественных организаций, и журналистов – к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам – это классический пример дезинформации", — сказала Захарова в пятницу в ходе брифинга в Москве. 

LIVE: Пресс-конференции Виктории Скрипаль, племянницы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля
© Ruptly .
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Пресс-конференции Виктории Скрипаль, племянницы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля

Она обратила внимание на то, что "после получения первых сведений относительно случившегося в Солсбери российская сторона сделала официальные заявления не только на политическом, но и на высшем уровне, от лица государства о том, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тому, что там произошло".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Британская полиция сообщила 4 июля о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (62)

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Теги:
дело Скрипалей, подозреваемые, дезинформация, фото, Мария Захарова
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