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Корабли ВМФ России

Кто победит в столкновении флотов США и России — прогнозы военных экспертов

© Sputnik / Александр Гальперин
Политика
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Эксперты комментируют военные игры американских обозревателей, "столкнувших" российский атомный крейсер с американским линкором: в США плохо представляют возможности нового корабельного вооружения ВМФ России.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Американские эксперты "слабо представляют возможности" вооружения, установленного на кораблях Военно-морского флота России, считает военный обозреватель Алексей Леонков. Так эксперт прокомментировал статью в журнале The National Interest, где авторы изучают виртуальный морской бой между американским линкором класса "Айова" и российским атомным крейсером класса "Киров".

"Автор статьи не знает советскую военно-морскую тактику, и, как выясняется, слабо представляет возможности вооружения, которое установлено на наших кораблях", цитирует Леонкова журнал "Звезда".

В американских СМИ бытует мнение, что ВМС США способны вести "легкую победоносную войну", однако они явно недооценивают обороноспособность России, — передает заключения эксперта РИА Новости. По словам Леонкова, в случае вооруженного конфликта Москва применит современные противокорабельные комплексы на дальних подступах, не дожидаясь, пока американские силы займут удобные для них позиции.

Эксперт подчеркивает, что российские ракетные комплексы "Калибр" уже показали высокую эффективность в Сирии. Также существуют и противолодочные варианты "Калибра" морского и воздушного базирования. Авиация ВМФ и ВКС оснащается новыми крылатыми ракетами Х-35Э и Х-32. А появление на боевом дежурстве новейшей противокорабельной ракеты "Кинжал" повысило эффективность взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами вероятного противника, а также дало почву для создания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Установка Калибр на фрегате Адмирал Григорович
© Sputnik / Виталий Тимкив
Российский фрегат отработал "Калибром" по надводной цели в Черном море

Автор статьи в журнале The National Interest "пытается убедить читателя, что основной калибр "Айовы" окажется смертоноснее российских противокорабельных ракет "Гранит", аргументируя это тем «фактом», что все ПКР "Гранит" будут сбиты корабельной системой ПВО в составе двух зенитно-артиллерийских комплексов Phalanx CIWS. Сразу скажу — это фантастика!" — говорит Леонков.

Он добавил, что ракеты "Гранит", являясь "стайным оружием", также могут общаться между собой и выбирать цели благодаря системе обмена информации между ракетами.

Эксперт подчеркнул, что в командовании ВМФ России "не строят иллюзий" по поводу морских баталий и "не играют в виртуальные морские бои", а основываются лишь на практике.

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Источник: российская ракета "Циркон" достигла 8 скоростей звука
Теги:
ВМС США, флот, ВМФ России
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