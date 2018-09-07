Стало известно, когда Козак и Додон проведут переговоры

На этой неделе Додон говорил, что пригласил Козака в Кишинев, чтобы обсудить с ним экономические отношения между странами.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Заместитель председателя правительства России, спецпредставитель президента по торгово-экономическим отношениям с Молдовой Дмитрий Козак проведет 12 сентября в Москве переговоры с главой РМ Игорем Додоном, сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Илья Джус.

© Sputnik / Григорий Сысоев Дмитрий Козак в сентябре может приехать в Молдову

Козак был назначен специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в июле 2018 года. Ранее на этой неделе Додон говорил, что пригласил Козака в Кишинев, чтобы обсудить с ним экономические отношения между странами.

"На 12 сентября в Москве запланирована встреча президента Республики Молдова Додона с Козаком", — сказал Джус.

Джус также сообщил, что в пятницу в Москве прошла встреча Козака с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустроннего сотрудничества России и Молдовы.