На митинг "Македония — это Греция" в Салониках вышли 100 тысяч человек

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В греческом городе Салоники прошел митинг под лозунгом "Македония — это Греция". В акции протеста против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония участвовали около 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Организаторы ожидали, что людей будет меньше, чем в январе этого года, когда, по оценкам, в Салониках собрались от 300 до 500 тысяч человек.

Большинство жителей Греции, по данным опросов, выступает против того, чтобы в названии соседней страны было слово "Македония" — так называется северный регион Греции, и многие греки считают, что никто не вправе использовать название исторической греческой области. В январе и феврале митинги с участием сотен тысяч человек прошли в Салониках и Афинах.