Москва предостерегла США и их союзников от "новых опасных шагов" в Сирии

Прошла почти неделя, но никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. МИД России предостерегает США и их союзников от "новых опасных шагов" в Сирии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной "тройки", основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России, передает РИА Новости.

Шестого сентября по инициативе США было созвано открытое заседание СБ ООН по сирийскому "химическому досье". Постоянный представитель России при ООН обратился к американским коллегам с просьбой огласить список целей, которые Пентагон определил для возможных ракетных ударов, поскольку они, по его мнению, имеют отношение к хранению или производству этих химикатов. Кроме того, Россия призвала США, передать данные сведения в ОЗХО, чтобы её эксперты провели инспекции на объектах, вызывающих у Вашингтона озабоченность.