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Vassili Nebenzia

Небензя: Россию не очень обнадеживают планы западной коалиции в Сирии

© Sputnik / Nancy Sisel
Политика
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Вместо планов Москва слышит угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России, - отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Планы западной коалиции в Сирии не очень обнадеживают Россию, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Многие (на заседании Совбеза во вторник — ред.) просили нас раскрыть наши планы по Сирии, мы тоже хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии. Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей, членов коалиции, так и сегодня в ходе заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадеживают, мы слышим конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России", — сказал Небензя, слова которого цитирует РИА Новости.

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя также заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.

"Сегодня такая позиция (поддержка политического урегулирования ситуации в Сирии. — ред) приобретает особое значение на фоне раздающихся угроз пойти на военное вмешательство в Сирии, нанести удары по правительственным объектам, будто бы в ответ на применение Дамаском отравляющих веществ. Якобы президент Асад отдал приказ о применении хлора, сирийские власти не собираются этого делать, у них нет химического оружия", — отметил дипломат.

Он также отметил, что "применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно".

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"Ведь это было бы приглашением западной "тройке" нанести удар по Сирии, которым они как раз и угрожают именно под предлогом использования химоружия", — заявил Небензя.

Он добавил, что "провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны".

"У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", — заключил постпред.

Ранее сообщалось, что жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как отмечается, для этого в населённый пункт прибыли съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.



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