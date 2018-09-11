Небензя: Россию не очень обнадеживают планы западной коалиции в Сирии

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Планы западной коалиции в Сирии не очень обнадеживают Россию, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Многие (на заседании Совбеза во вторник — ред.) просили нас раскрыть наши планы по Сирии, мы тоже хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии. Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей, членов коалиции, так и сегодня в ходе заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадеживают, мы слышим конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России", — сказал Небензя, слова которого цитирует РИА Новости.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя также заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.
"Сегодня такая позиция (поддержка политического урегулирования ситуации в Сирии. — ред) приобретает особое значение на фоне раздающихся угроз пойти на военное вмешательство в Сирии, нанести удары по правительственным объектам, будто бы в ответ на применение Дамаском отравляющих веществ. Якобы президент Асад отдал приказ о применении хлора, сирийские власти не собираются этого делать, у них нет химического оружия", — отметил дипломат.
Он также отметил, что "применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно".
Он добавил, что "провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны".
"У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", — заключил постпред.
Ранее сообщалось, что жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как отмечается, для этого в населённый пункт прибыли съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.
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