Путин: протекционизм - это вызов для глобальной торговли

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил партнеров использовать для перевозок Северный морской путь.
"Мы приглашаем заинтересованных партнеров к освоению этой перспективной транспортной артерии", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
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По словам российского президента, сегодня бизнес переживает не самые лучшие времена.
"Мировая глобальная экономика все чаще сталкивается с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно. Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов", — отметил президент.
"Видим в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что регион должен сохранить дух экономической свободы и предпринимательства.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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