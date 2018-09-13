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Флаги России, ЕС,

Американский дипломат призвал Запад не вмешиваться в дела России

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Политика
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Как считает экс-глава миссии ОБСЕ в Молдове, профессор и научный сотрудник Кеннановского института в Вашингтоне Уильям Хилл, сейчас между Западом и Россией сохраняется полная взаимного недовольства и опасная ситуация, "в которой обе стороны воспринимают друг друга как основополагающую угрозу".

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Экс-глава миссии ОБСЕ в Молдове, профессор и научный сотрудник Кеннановского института в Вашингтоне Уильям Хилл считает, что активное вмешательство не должно быть стратегией Запада в отношениях с Россией.

"Думаю, у нас неизбежно должно быть меньше амбиций относительно того, как изменить местную систему и практику других стран, в особенности же России", — сказал Хилл, презентуя в Вашингтоне свою книгу "Нет места для России" о европейской архитектуре безопасности после холодной войны.

По его словам, Запад должен "показывать пример, а не действовать с помощью инструкций и принуждения", отмечает РИА Новости.

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"Но мы не сможем изменить ситуацию активным вмешательством, активное вмешательство будет, с моей точки зрения, контрпродуктивным", — сказал Хилл.

Хилл считает, что сейчас между Западом и Россией сохраняется полная взаимного недовольства и опасная ситуация, "в которой обе стороны воспринимают друг друга как основополагающую угрозу". Он в целом поддерживает расширение НАТО и ЕС на восток в последние 25 лет, но признает, что эти решения были причиной роста напряженности.

"Эти решения по сути исключили Россию из евроатлантического пространства…Мы оказались с Европой, которая не включала Россию", — сказал Хилл.

Санкции, архивное фото
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Он отметил, согласен с критикой России за предполагаемое вмешательство в выборы в США и в дела сопредельных государств (Москва это отрицает). Но и обеспокоенность России в отношении НАТО недооценивает, считает Хилл.

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В частности, основными вехами он назвал двустороннее сотрудничество ЕС с постсоветскими странами без участия России, военное вмешательство НАТО против Сербии в 1999 году, перекройку границ в Европе с признанием Косово вне контекста ООН и ОБСЕ, обещание членства в НАТО Украине и Грузии в 2008 году, трансформацию НАТО в военный блок с глобальным потенциалом и участие альянса в войнах в Ираке, Афганистане и Ливии.

"НАТО вернулось к своему первоначальному предназначению — коллективная территориальная оборона, где общий враг — Россия", — считает Хилл.

"Нам нужно новое понимание — как между собой, так между нами и Россией, какой должна быть базовая структура и правила нового порядка безопасности после 2014 года", — считает Хилл. По его словам, в настоящее время логично сосредоточиться в отношениях с Россией на "экзистенциальных" вопросах — ядерном разоружении, нераспространении, изменении климата.

Хилл возглавлял Миссию ОБСЕ в Республике Молдова с 1999 по 2001 и с 2003 по 2006 гг.

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Теги:
ОБСЕ, Уильям Хилл, Запад, Россия, Общество


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