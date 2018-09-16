Какие вопросы обсудят на своей встрече Путин и Эрдоган

Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 17 сентября обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.

"Семнадцатого сентября 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования", — говорится в сообщении.