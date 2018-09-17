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Флаги Британии и Евросоюза

МВФ пугает Британию в связи с Brexit

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Политика
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Какими бы ни были варианты договора Британии и Евросоюза по Brexit, это может негативно сказаться на экономике этой страны, считают в МВФ.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Все варианты соглашения между Великобританией и ЕС, в том числе недостижение сделки, способны отрицательно отразиться на британской экономике. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила в понедельник глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. 

Флаг Великобритании и ЕС
© AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS
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По прогнозу МВФ, рост ВВП Великобритании в 2018 году составит 1,4%, в 2019 году — 1,5% на фоне неопределенности переговоров по Brexit.

Лагард обратила внимание, что худшим сценарием для Британии может стать недостижение сделки. Но даже в случае ее достижения, экономика Великобритании понесет значительные расходы, связанных с торговыми барьерами, которые возникнут у Британии со странами ЕС и другими государствами после Brexit.

"Какой бы ни была сделка, это не будет так хорошо, как сейчас. По сравнению с сегодняшним мягким единым рынком, все вероятные сценарии Brexit будут иметь затраты для экономики (Британии) и в меньшей степени для ЕС", — заявила глава МВФ в министерстве финансов Великобритании, представляя ежегодный доклад по британской экономике.

При этом Лагард отметила, что остается оптимисткой и надеется, что Лондон и Брюссель смогут заключить соглашение, устраивающее обе стороны.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода этой страны из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

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Теги:
последствия, экономика, Brexit, Евросоюз, МВФ, Кристин Лагард, Великобритания
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