Длительные переговоры: к чему пришли Путин и Эрдоган

Переговоры президентов России и Турции продолжались четыре с половиной часа – что обсуждали лидеры двух стран.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что провел со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом содержательные и конструктивные переговоры.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Конструктивный диалог © REUTERS / Wolfgang Rattay Эрдоган заявил об американском "ударе в спину" Турции

Переговоры лидеров двух стран состоялись в Сочи и длились почти четыре с половиной часа. Лидеры общались в разных форматах: начав дискуссию со встречи в узком составе, президенты продолжили беседу с участием делегаций за рабочим обедом. После этого они снова некоторое время общались в узком формате.

"Мы провели содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году, как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию", — заявил Путин после встречи с Эрдоганом.

Сирийский вопрос

По словам Путина, в ходе дискуссии с Эрдоганом сторонам удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.

"Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб, с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. В ходе сегодняшних переговоров нам удалось продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения", — сказал Путин.

© Sputnik / Михаил Воскресенский СМИ: Меркель поддержала действия России в Сирии

В свою очередь, турецкий лидер подчеркнул, что во время переговоров стороны согласились решать идлибский вопрос в духе астанинского процесса. Также, по словам Эрдогана, достигнута договоренность устранить все радикальные группы из Идлиба.

Вместе с тем, президент Турции обратил внимание, что территория, которую контролируют террористы, не ограничивается одним Идлибом.

Российско-турецкое сотрудничество

Также в ходе длительных переговоров Путин и Эрдоган констатировали серьезный рост двустороннего товарооборота.

"Объем товарооборота за семь месяцев этого года вырос на 34%, превысив 15 миллиардов долларов. А за весь прошлый год — на 40% — до 22 миллиардов", — заявил Путин.

По его словам, такой результат связан с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Анкаре в апреле седьмого заседания совета сотрудничества высшего уровня, последовательной работы межправительственной комиссии и профильных министерств и ведомств.