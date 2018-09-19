КНДР и Южная Корея заявили о фактическом прекращении войны

Лидеры Северной и Южной Кореи приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации и устранении угрозы войны.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове, об этом рассказал РИА Новости представитель президентской администрации в Сеуле.

На саммите в Пхеньяне лидеры приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия.

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Также министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали военное соглашение. Стороны договорились отозвать военных из демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе километра до демаркационной линии.

Кроме того, Северная Корея пообещала закрыть ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

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Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Это может стать первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.

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Корейская война

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между Корейской народной армией и воевавшими под флагом ООН войсками США.

Все попытки КНДР добиться подписания договора о мире с американцами отвергались Вашингтоном, пока 12 июня этого года на встрече лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа не была достигнута договоренность о необходимости формально положить конец этой войне.