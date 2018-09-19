15:03 19 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Служащий Национальной армии Афганистана у базы Баграм, архивное фото

Афганский парламентарий обратился к России за поддержкой

© REUTERS / Omar Sobhani
Политика
Получить короткую ссылку
4810

Председатель комиссии по обороне и безопасности высказал мнение, что у США не получается содействовать окончательному установлению мира в Афганистане.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Россия, имеющая значительное влияние в Азиатском регионе, может серьезно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. Об этом заявил председатель комиссии по обороне и безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери.

Militant attacks kill at least 15 civilians in Afghanistan
© Flickr/ isafmedia
Перемирие не помогло: террористы продолжают взрывать Афганистан

Парламентарий призвал Россию убедить США и европейских партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны.

"Россия на высшем уровне должна сказать европейцам и США, чтобы оставили Афганистан в покое и не вмешивались в его дела, пусть они сами выберут свое правительство", — заявил Насери в интервью РИА Новости.

Председатель комиссии по обороне и безопасности высказал мнение, что у США не получается содействовать окончательному установлению мира в Афганистане.

"Семнадцать лет американского присутствия в Афганистане не принесли нам никаких результатов. Везде, где они обещали что-либо сделать, обещания так и не были выполнены. К примеру, они подписали с нами договор о безопасности, но сами его не соблюдают. Не соблюдают они и наши законы, а то, что здесь каждый день льется кровь нашего народа, им вообще не интересно", — отметил собеседник агентства.

Он полагает, что военная помощь Афганистану от других стран не поможет положить конец затянувшемуся конфликту.

Аждар Куртов
© Photo: islamnews.ru
Куртов: политика США усилила террор в Афганистане

"Все страны должны приложить усилия к тому, чтобы закончить войну, на встречах на высшем уровне. Россия, Иран или любая другая страна в одиночку не сможет решить эту проблему", — добавил Насери.

Тем не менее, считает парламентарий, Россия может серьезно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. Этот вопрос должен выноситься на обсуждение в том числе в Совете Безопасности ООН.

"Все страны-члены Совбеза ООН должны проголосовать против войны в Афганистане. Не только Россия, но и Китай тоже должен убедить остальных принять решение в эту пользу. Война длится уже почти 40 лет — раньше она велась с Россией, теперь — с талибами. Мы, афганцы, сами не сможем закончить эту войну, у нас нет достаточных ресурсов для этого. Только великие страны могут повлиять на ход событий", — отметил Насери.

В заключение он добавил, что афганский народ стремится сохранять дружественные отношения со всеми соседями. Если в регионе удастся восстановить мир, от этого выиграют все стороны, убежден депутат.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ и других странах, включая Молдову), которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и других странах, включая Молдову). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

По теме

В Афганистане рухнул вертолет НАТО, СМИ сообщают, что погиб пилот из Молдовы
В Единцах состоялось торжество с участием ветеранов Афганистана
Перемирие не помогло: террористы продолжают взрывать Афганистан
Теги:
парламентарий, безопасность, интервью, Афганистан, Кабул, Афганистан, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первоклассники в столовой
    Спорные сосиски

    Сосиски с высоким содержанием мяса, а также местные овощи и фрукты в Латвии дороги, поэтому и стоимость школьных обедов вырастет.

  • Новая банкнота в 50 евро
    Минимальная зарплата больше не станет

    Литовское правительство предложило увеличить МЗП с 400 до 430 евро, но его не поддержали. Зарплату ниже МЗП получают в стране 100 тысяч человек

  • Пропускной пункт на границе между Эстонией и Россией
    Таможня станет гибче

    ФТС РФ может освободить пользователей лизинговых машин от выплаты залога при пересечении границы в обмен на список надежных и честных лизингодателей и кредитных организаций

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад собак в парке Красная пресня
Самый громкий лай и игривый взгляд - как прошло дефиле собак в костюмах
Тропическая депрессия урагана “Флоренс”
Ураган "Флоренс" привел к разрушениям и жертвам в США - жуткое видео
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться