Афганский парламентарий обратился к России за поддержкой

Председатель комиссии по обороне и безопасности высказал мнение, что у США не получается содействовать окончательному установлению мира в Афганистане.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Россия, имеющая значительное влияние в Азиатском регионе, может серьезно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. Об этом заявил председатель комиссии по обороне и безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери.

Парламентарий призвал Россию убедить США и европейских партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны.

"Россия на высшем уровне должна сказать европейцам и США, чтобы оставили Афганистан в покое и не вмешивались в его дела, пусть они сами выберут свое правительство", — заявил Насери в интервью РИА Новости.

Председатель комиссии по обороне и безопасности высказал мнение, что у США не получается содействовать окончательному установлению мира в Афганистане.

"Семнадцать лет американского присутствия в Афганистане не принесли нам никаких результатов. Везде, где они обещали что-либо сделать, обещания так и не были выполнены. К примеру, они подписали с нами договор о безопасности, но сами его не соблюдают. Не соблюдают они и наши законы, а то, что здесь каждый день льется кровь нашего народа, им вообще не интересно", — отметил собеседник агентства.

Он полагает, что военная помощь Афганистану от других стран не поможет положить конец затянувшемуся конфликту.

"Все страны должны приложить усилия к тому, чтобы закончить войну, на встречах на высшем уровне. Россия, Иран или любая другая страна в одиночку не сможет решить эту проблему", — добавил Насери.

Тем не менее, считает парламентарий, Россия может серьезно повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. Этот вопрос должен выноситься на обсуждение в том числе в Совете Безопасности ООН.

"Все страны-члены Совбеза ООН должны проголосовать против войны в Афганистане. Не только Россия, но и Китай тоже должен убедить остальных принять решение в эту пользу. Война длится уже почти 40 лет — раньше она велась с Россией, теперь — с талибами. Мы, афганцы, сами не сможем закончить эту войну, у нас нет достаточных ресурсов для этого. Только великие страны могут повлиять на ход событий", — отметил Насери.

В заключение он добавил, что афганский народ стремится сохранять дружественные отношения со всеми соседями. Если в регионе удастся восстановить мир, от этого выиграют все стороны, убежден депутат.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ и других странах, включая Молдову), которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и других странах, включая Молдову). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.