Захарова: Facebook превращается в инструмент американских спецслужб

Официальный представитель МИД России обратила внимание на превращение Facebook в инструмент для манипуляций, используемый спецслужбами США.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Социальная сеть Facebook становится манипулятивным инструментом американских спецслужб и рычагом влияния на внутреннюю политику различных стран. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Детище Марка Цукерберга на наших глазах трансформируется в манипулятивный инструмент американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов", — подчеркнула Захарова.

Пример, по ее словам, — соглашение о партнерстве, которое Facebook заключил в мае этого года с Атлантическим советом (The Atlantic Council) для "оказания положительного воздействия на выборы по всему миру".

"Это же просто манипуляция, это обман… Сотни миллионов, может быть, больше, стали участниками этой самой социальной среды, в этот самый момент, когда они доверились, их вот так используют", — сказала Захарова.

По ее словам, "получается, что борцы за свободные демократические выборы и чистоту информационного пространства сами же и занимаются вмешательством в дела других государств и распространением недостоверной информации".

"А бездоказательные обвинения в адрес других стран, включая Россию, служат лишь прикрытием для собственных действий подобного рода", — отметила она.

"Мы очень хотели бы услышать реакцию социальной сети Facebook, профильных международных структур и правозащитных организаций", — резюмировала представитель МИД РФ.