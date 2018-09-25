На заседании ООН впервые выступила кормящая мать с младенцем

Фото малышки со счастливой мамой в зале ООН разлетелось в интернете и социальных сетях.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Настоящим событием стало появление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн с младенцем на руках во время заседания в ООН. Это произошло впервые в истории организации, сообщают зарубежные СМИ.

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Пока Арден выступала на пленарном заседании, посвященном столетнему юбилею со дня рождения Нельсона Манделы, малышку держал на руках ее отец Кларк Гэйфорд. Он позже и выложил в соцсети снимки малышки.

"Обидно, что я не успел запечатлеть членов японской делегации, когда они вошли в зал в тот момент, когда мы меняли подгузники", — написал Гэйфорд под снимком пропуска своей трехмесячной дочери.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX — Clarke Gayford (@NZClarke) 24 сентября 2018 г.

​Кстати, Ардерн стала первой главой государства, которая родила, находясь в должности. Премьер провела лишь шесть недель в декрете и вернулась на работу в начале августа. Ардерн — кормящая мать, поэтому не может оставлять ребенка надолго, она берет малышку с собой в рабочие командировки.

На вопросы журналистов о том, сложно ли совмещать материнство и карьеру политика, Ардерн ответила, что совмещение обязанностей соответствует ее ожиданиям, а радость быть матерью их превосходит.