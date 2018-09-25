Трамп назвал сроки встречи с президентом Ирана и заявил о продлении санкций

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что Иран изменит свою политику и в таком случае станет возможной встреча с руководством этой страны, сообщает РИА Новости.

"Это (изменение политики — ред.) произойдет. Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас", — сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН. "Я не буду с ними (руководством Ирана — ред.) встречаться", — добавил президент, уточнив, что этого не будет до тех пор, пока Иран "не изменит свое поведение".

Трамп и президент Ирана Хасан Роухани в настоящее время находятся в Нью-Йорке для участия в сессии генассамблеи ООН. Иран ранее также заявлял, что не намерен встречаться с официальными лицами США на фоне американских санкций и угроз.

Однако президент США заявил, что руководимая им страна продолжит вводить санкции против Ирана и после анонсированного ранее пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

"Дополнительные санкции будут введены 5 ноября и их будет еще больше", — заявил Трамп.

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Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.