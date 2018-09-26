Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состояние политического диалога и перспективы отношений России и альянса.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состояние политического диалога и перспективы отношений России и альянса, сообщается на сайте российского МИД.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния политического диалога и перспектив отношений Россия — НАТО", — говорится в сообщении МИД России.

Также дипломаты затронули тему недавних крупнейших учений "Восток" и предстоящие маневры альянса Trident Juncture, была достигнута договоренность продолжить контакты, сообщила пресс-служба НАТО.

"Мы обсудили учения, в том числе недавние российские учения "Восток", а также предстоящие учения Trident Juncture", — приводит альянс слова Столтенберга после встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы договорились с министром Лавровым продолжить наши контакты", — говорится в сообщении.

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Учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября, в них будут задействованы до 10 тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран. Крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018" шли с 11 по 17 сентября. В них участвовали более 300 тысяч военных, свыше 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.