Глава МИД России Сергей Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии

Российский министр подчеркнул, что это бы грубо нарушило устав ООН и подорвало усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Россия предостерегает западные страны от новых ударов по территории Сирии под очередным инсценированным предлогом, это стало бы грубым нарушением устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует РИА Новости.

"Тревожная ситуация сложилась в вопросах химического разоружения. Прежде всего, в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ. Мы предостерегаем от новых ударов по территории САР под очередным инсценированным предлогом", — сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский министр подчеркнул, что это бы грубо нарушило устав ООН и подорвало усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

Он напомнил, что правительство арабской республики уничтожило весь свой арсенал химоружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, закрепленной в резолюции СБ ООН и в решениях ОЗХО.

При этом у террористических группировок есть боевые отравляющие вещества, отметил Лавров.

"Террористы научились их синтезировать, создают для этого лаборатории, об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также предостерег от попыток осуществить провокации с использованием биологического оружия.

"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия. Учитывая помянутые попытки манипулировать статусом конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях и конвенцию о биологическом и токсинном оружии", — заявил он.

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Дипломат напомнил, что именно Россия и США стояли у истоков механизма нераспространения оружия массового уничтожения и призвал не останавливать диалог между двумя странами для продолжения этой работы.

"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего международного сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", — подчеркнул Лавров.