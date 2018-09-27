Пользователей соцсетей рассмешили одинаковые костюмы Порошенко и Трампа

Ранее лидер Украины, находясь в ООН на Генассамблее, уже попадал в неловкую ситуацию.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его желание быть похожим на Дональда Трампа.

Дело в том, что украинский лидер пришел на заседание ООН в таком же костюме как у главы Белого дома. По крайней мере, одинаковый стиль президентов запечатлел на фото пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко. Он и разместил снимок Порошенко и Трампа в одинаковых костюмах в соцсетях.

На снимке президенты позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом Порошенко и Трамп выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

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Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над новым Интернет-мемом.

Например, украинская телеведущая Надежда Сасс написала: "Когда во всем пытаешься подражать шефу, но еще не научился улыбаться как он".

Были и другие комментарии. "Украинский президент забыл нарядить жену под Меланию".

"Трамп в своей речи слова про Украину не замолвил. Порошенко остается только фотографироваться".

Ранее в ООН лидер Украины тоже попал в неловкую ситуацию. Некоторые СМИ сообщили, что убегая от российских журналистов, Порошенко скрылся за дверями комнаты, которая оказалась переговорной российской делегации в ООН. По сообщениям СМИ, Порошенко через пятнадцать секунд, осознав свою ошибку, вышел и прошел в зал заседаний.