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Петр Порошенко, архивное фото

Пользователей соцсетей рассмешили одинаковые костюмы Порошенко и Трампа

© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Политика
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Ранее лидер Украины, находясь в ООН на Генассамблее, уже попадал в неловкую ситуацию.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его желание быть похожим на Дональда Трампа.

Дело в том, что украинский лидер пришел на заседание ООН в таком же костюме как у главы Белого дома. По крайней мере, одинаковый стиль президентов запечатлел на фото пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко. Он и разместил снимок Порошенко и Трампа в одинаковых костюмах в соцсетях.

На снимке президенты позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом Порошенко и Трамп выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над новым Интернет-мемом.

Например, украинская телеведущая Надежда Сасс написала: "Когда во всем пытаешься подражать шефу, но еще не научился улыбаться как он".

Были и другие комментарии. "Украинский президент забыл нарядить жену под Меланию".

"Трамп в своей речи слова про Украину не замолвил. Порошенко остается только фотографироваться".

Ранее в ООН лидер Украины тоже попал в неловкую ситуацию. Некоторые СМИ сообщили, что убегая от российских журналистов, Порошенко скрылся за дверями комнаты, которая оказалась переговорной российской делегации в ООН. По сообщениям СМИ, Порошенко через пятнадцать секунд, осознав свою ошибку, вышел и прошел в зал заседаний.

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Теги:
курьез, конфуз, сессия, фото, трамп, Порошенко
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