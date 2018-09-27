Додон и Рахмон обсудили отношения Молдовы и Таджикистана

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президенты Молдовы и Таджикистана Игорь Додон и Эмомали Рахмон в Душанбе обсудили возможность углубления двусторонних отношений.

Совет глав государств СНГ соберется в Душанбе 28 сентября. Накануне, 27 сентября, там же проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества.

"Перед началом работы саммита СНГ провел рабочую встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, но пришли к общему мнению о наличии большого потенциала для их дальнейшего углубления", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам Додона, президенты также отметили активное взаимодействие стран в рамках СНГ и международных организаций.

"Достигли договорённости о проведении очередного заседания Молдо-таджикской межправительственной комиссии до конца текущего года", — добавил он.

В заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе примут участие президент России Владимир Путин, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Молдовы — Игорь Додон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана — Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Всего на заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть 16 вопросов повестки дня саммита. В четверг участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) намерены согласовать ряд документов, подготовленных к саммиту лидеров стран, который пройдет в пятницу.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.