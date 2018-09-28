Филип встретился в США с Йоханнисом: о чем говорили политики

Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел встречу в Нью-Йорке с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, о чем сообщил в соцсетях.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел встречу в Нью-Йорке с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, об этом глава молдавского кабинета министров сообщил на своей официальной странице в сосетях.

"Был рад видеть в Нью-Йорке президента Румынии и хорошего друга Республики Молдова Клауса Йоханниса. Наши страны выбрали одну и ту же дорогу — европейский путь. Мы рассчитываем на поддержку Бухареста в рамках нашего европейского курса, особенно с учетом того, что Румыния возьмет на себя функции председателя Европейского Союза", — написал Павел Филип.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в работе 73 сессии Генассамблеи ООН.

"Глава правительства выступит с речью с трибуны Генассамблеи ООН, в которой повторит необходимость решения мирным путем приднестровского конфликта, уважая суверенитет нашей страны", — отметили в пресс-службе правительства.

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Также премьер намерен проинформировать международное сообщество о "позиции Республики Молдова, которая остается активно вовлеченной в процессы ООН по соблюдению международного права и прав человека, обеспечению мира и глобального развития".

На полях сессии Филип проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств, в частности, намечены переговоры с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и с генсеком ООН Антонио Гуттерешем.

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