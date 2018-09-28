Совет глав государств СНГ: все, что нужно знать

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в пятницу в Душанбе (Таджикистан).

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Руководители делегаций стран СНГ начали в узком составе заседание Совета глав государств Содружества в Душанбе во дворец "Сомон".

Саммит проходит во дворце "Сомон".

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В заседании совета принимают участие также президенты Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана, отмечает Sputnik Таджикистан.

Согласно уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества.

Деятельность Совета глав государств регулируется соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, уставом Содружества от 22 января 1993 года, документами, принятыми в их развитие, а также правилами процедуры Совета глав государств, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в состав Совета глав государств СНГ входят: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент России Владимир Путин, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Украины Петр Порошенко.

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Совет глав государств обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов.

Совет глав государств Содружества на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся:

– внесения поправок в устав СНГ;

– создания новых или упразднения существующих органов Содружества;

– оптимизации структуры СНГ, совершенствования деятельности органов Содружества;

– заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ;

– назначения (утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетенции;

– делегирования полномочий нижестоящим органам;

– утверждения положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции.

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В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неформальное заседания Совета глав государств.

Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств-участников СНГ. Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом государством, в котором проводится такое заседание, с учетом возможных пожеланий участников заседания.

Подготовку очередного заседания осуществляет исполнительный комитет СНГ совместно с государством-участником, в котором проводится такое заседание.

Подготовку неформального заседания осуществляет государство-участник, в котором проводится такое заседание, в случае необходимости с привлечением исполнительного комитета.

По инициативе одного из государств-членов могут созываться внеочередные заседания Совета.

Решения Совета глав государств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.

Совет глав государств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.

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Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав государств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.

Главы государств на заседаниях Совета глав государств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.

Принятые Советами документы, которые открыты для печати, публикуются в издании единого реестра правовых актов и других документов СНГ, а также размещаются на сайте исполнительного комитета.

В настоящее время председатель Совета глав государств СНГ – президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Рабочим языком Совета является русский язык.