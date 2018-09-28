Поcле "ужина дружбы" президенты стран СНГ открыли заседание в Душанбе

Главы государств обсудят вопросы развития сотрудничества в СНГ и геополитическую ситуацию.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Лидеры стран СНГ утром в пятницу, 28 сентября, открыли заседание Совета глав государств Содружества в Душанбе во дворце "Сомон".

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин на полях саммита глав СНГ проведет ряд встреч, в том числе с Додоном

В саммите в Душанбе принимают участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

На парковой аллее правительственной резиденции лидеров встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем на площадке перед фонтаном состоялась церемония фотографирования.

Накануне вечером президент Таджикистана открыл Вечер дружбы для глав государств СНГ. В саду правительственной резиденции президенты собрались за красиво украшенным столом. После ужина политики вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой овощей и фруктов, выращенных в Таджикистане.

В повестке дня саммита, который проходит в Душанбе — вопросы развития взаимодействия стран СНГ в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Согласно уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества.

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В настоящее время в состав Совета глав государств СНГ входят: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент России Владимир Путин, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Украины Петр Порошенко.