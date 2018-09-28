Путин ради разговора с Додоном отложил чтение Пушкина

Президент России Владимир Путин зачитывался "Евгением Онегиным" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, однако отвлекся от чтения на беседу с Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Душанбе проходит заседание Совета глав государств-участников СНГ. В нем принимают участие президенты Молдовы, России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лукашенко пригласил Додона в Минск: подробности встречи лидеров двух стран

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания в узком составе подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия стран содружества на внешних площадках, в ООН, а также в социально-экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах. Подписывая документы, Путин зачитывался "Евгением Онегиным", отмечает РИА Новости.

Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.

Известны сроки официального визита Додона в Россию>>>

Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.

Президенту опять пришлось отложить "Евгения Онегина" в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдовы Игорь Додон. Ради беседы с Додоном Путин отвлекся от чтения.

Додон заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, что для республики выгодно сотрудничество в рамках Содружества, также как некоторые общие проекты с ЕС, ЕАЭС, Турцией и другими государствами.

"У нас много общего — десятки лет общей истории; общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности; общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной", — сказал Додон.

Он еще раз повторил, что не будет строить отношения с кем-то против кого-то, а будет исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан.

Додон: Молдова как страна без России не выживет>>>

"Я считаю, что лидерам Содружества нужно как можно чаще встречаться в этом и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать совместные проекты. Даже в сложных вопросах, таких, как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны", — сказал Додон на саммите.

По словам Додона. "для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ – это хорошо и выгодно".

"Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится лёгкой геополитической добычей", — отметил Додон.

Глава Молдовы добавил, что считает целесообразным проведение переговоров по свободной торговле между СНГ-ЕС и ЕАЭС-ЕС.