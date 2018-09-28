Итоги саммита в Душанбе: как Додон беседовал с Путиным и пробовал яблоки Рахмона

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Душанбе завершилось заседание Совета глав государств-участников СНГ. В нем приняли участие президенты Молдовы, России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, премьер Армении и вице-премьер Туркменистана. Каковы итоги саммита, читайте в обзоре Sputnik Молдова.
Что заявил Додон лидерам стран-участниц СНГ?
В заседании Совета глав государств СНГ принял участие президент Молдовы Игорь Додон. В своем обращении к лидерам стран Содружества он заявил, что для республики выгодно сотрудничество в рамках СНГ, также как некоторые общие проекты с ЕС, ЕАЭС, Турцией и с другими государствами.
"У нас много общего — десятки лет общей истории, общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности, общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной", — сказал Додон.
Он еще раз повторил, что не будет строить отношения с кем-то против кого-то, а будет исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан.
"Я считаю, что лидерам Содружества нужно как можно чаще встречаться в этом и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать совместные проекты. Даже в сложных вопросах, таких, как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны", — сказал Додон на саммите.
По словам Додона, "для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ — это хорошо и выгодно".
"Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится легкой геополитической добычей", — отметил президент республики.
Глава Молдовы добавил, что считает целесообразным проведение переговоров по свободной торговле между СНГ-ЕС и ЕАЭС-ЕС.
Как Додон отвлек Путина от чтения томика Пушкина?
Президент России Владимир Путин в ходе заседания в узком составе подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия стран содружества на внешних площадках, в ООН, а также в социально-экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах. Подписывая документы, Путин зачитывался "Евгением Онегиным", отмечает РИА Новости.
Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.
Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.
Президенту опять пришлось отложить "Евгения Онегина" в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдовы Игорь Додон.
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О чем говорили Путин и Додон?
На полях саммита Додон и Путин обменялись "мнениями о текущей ситуации в молдавско-российских отношениях". Лидеры двух государств высказались за необходимость активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.
"В ходе беседы согласовали сроки официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию — 31 октября —1 ноября текущего года", — отметил Додон.
Многочисленные встречи
В рамках саммита СНГ президент Молдовы провел несколько встреч с лидерами государств-членов СНГ. Так, перед началом работы саммита СНГ он провел рабочую встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, но пришли к общему мнению о наличии большого потенциала для их дальнейшего углубления.
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"С удовлетворением констатировали активное взаимодействие наших стран не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ и важнейших международных организаций. В этом контексте достигли договоренности о проведении очередного заседания молдавско-таджикской межправительственной комиссии до конца текущего года", — написал Додон на своей странице в соцсети.
Также Додон провел рабочую встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой они "обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, констатировали растущий товарооборот между нашими странами".
Додон и Лукашенко высоко оценили прошедший недавно в Белоруссии Фестиваль молдавского вина, который проводится второй год подряд.
Президент Молдовы сообщил, что получил приглашение от белорусского лидера посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых.
Итоги заседания Совета глав стран-участниц СНГ
По итогам заседания Совета глав государств-членов СНГ принято 16 решений и сделан ряд политических заявлений. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как отметил Рахмон, также подготовлен пакет документов и приняты решения, направленные на дальнейшее развитие гуманитарного партнерства — план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (2019-2020 годы). Важными являются решения о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и об объявлении в содружестве 2021 года годом архитектуры и градостроительства.
Следующее заседание Совета глав государств-участников СНГ пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан).