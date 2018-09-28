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Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

Итоги саммита в Душанбе: как Додон беседовал с Путиным и пробовал яблоки Рахмона

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Плодотворное заседание Совета глав государств-участников СНГ: каких договоренностей достигли лидеры стран-членов Содружества?

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Душанбе завершилось заседание Совета глав государств-участников СНГ. В нем приняли участие президенты Молдовы, России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, премьер Армении и вице-премьер Туркменистана. Каковы итоги саммита, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Что заявил Додон лидерам стран-участниц СНГ?

В заседании Совета глав государств СНГ принял участие президент Молдовы Игорь Додон. В своем обращении к лидерам стран Содружества он заявил, что для республики выгодно сотрудничество в рамках СНГ, также как некоторые общие проекты с ЕС, ЕАЭС, Турцией и с другими государствами.

Флаги государств - членов СНГ
© Sputnik / Дмитрий Донской
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"У нас много общего — десятки лет общей истории, общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности, общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной", — сказал Додон.

Он еще раз повторил, что не будет строить отношения с кем-то против кого-то, а будет исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан.

"Я считаю, что лидерам Содружества нужно как можно чаще встречаться в этом и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовать совместные проекты. Даже в сложных вопросах, таких, как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны", — сказал Додон на саммите.

По словам Додона, "для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ — это хорошо и выгодно".

"Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится легкой геополитической добычей", — отметил президент республики.

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© Facebook / Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон
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Глава Молдовы добавил, что считает целесообразным проведение переговоров по свободной торговле между СНГ-ЕС и ЕАЭС-ЕС.

Как Додон отвлек Путина от чтения томика Пушкина?

Президент России Владимир Путин в ходе заседания в узком составе подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия стран содружества на внешних площадках, в ООН, а также в социально-экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах. Подписывая документы, Путин зачитывался "Евгением Онегиным", отмечает РИА Новости.

Сначала Путин положил книгу слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял роман Пушкина и пролистал несколько страниц.

Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу. Теперь уже прочел несколько строк, снова подписал документы, вернулся к чтению.

Президенту опять пришлось отложить "Евгения Онегина" в сторону, когда к нему после завершения церемонии подсел глава Молдовы Игорь Додон. 

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин ради разговора с Додоном отложил чтение Пушкина
Ради беседы с Додоном Путин отвлекся от чтения.

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О чем говорили Путин и Додон?

На полях саммита Додон и Путин обменялись "мнениями о текущей ситуации в молдавско-российских отношениях". Лидеры двух государств высказались за необходимость активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.

"В ходе беседы согласовали сроки официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию — 31 октября —1 ноября текущего года", — отметил Додон.

Многочисленные встречи

В рамках саммита СНГ президент Молдовы  провел несколько встреч с лидерами государств-членов СНГ. Так, перед началом работы саммита СНГ он провел рабочую встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, но пришли к общему мнению о наличии большого потенциала для их дальнейшего углубления.

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"С удовлетворением констатировали активное взаимодействие наших стран не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ и важнейших международных организаций. В этом контексте достигли договоренности о проведении очередного заседания молдавско-таджикской межправительственной комиссии до конца текущего года", — написал Додон на своей странице в соцсети.

Также Додон провел рабочую встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой они "обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, констатировали растущий товарооборот между нашими странами".

Додон и Лукашенко высоко оценили прошедший недавно в Белоруссии Фестиваль молдавского вина, который проводится второй год подряд.

Президент Молдовы сообщил, что получил приглашение от белорусского лидера посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых.

Итоги заседания Совета глав стран-участниц СНГ

По итогам заседания Совета глав государств-членов СНГ принято 16 решений и сделан ряд политических заявлений. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

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© Photo : Aif
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Среди них одним из важных, по мнению Рахмона, считается заявление глав государств — участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. По его словам, приняты решения о реализации пятилетней Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью (на 2019-2023 годы) и относительно соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Как отметил Рахмон, также подготовлен пакет документов и приняты решения, направленные на дальнейшее развитие гуманитарного партнерства — план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (2019-2020 годы). Важными являются решения о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и об объявлении в содружестве 2021 года годом архитектуры и градостроительства.

Следующее заседание Совета глав государств-участников СНГ пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан).

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Теги:
совет глав государств СНГ, итоги, саммит, Владимир ПУтин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Таджикистан, Белоруссия, СНГ, Молдова, Россия, Политика
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