Павел Филип выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Глава кабмина снова потребовал вывести военнослужащих РФ из Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министр РМ Павел Филип в ООН потребовал возобновить вывод российских военнослужащих и вооружений из Молдовы. Об этом он заявил в своем выступлении на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Павел Филип призвал Российскую Федерацию "безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооруженных сил и вооружений", сообщает пресс-служба правительства РМ.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что миротворческая операция на Днестре является гарантией мира и безопасности граждан и значимой частью политического диалога.

Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций 2 марта 1992 года.