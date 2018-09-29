Президент Сербии привел армию в полную боевую готовность

Ранее около 60 бойцов косовского спецподразделения заняли позиции вблизи озера у ГЭС "Газиводе".

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, передает РИА Новости со ссылкой на сообщения Танюг.

В полную боевую готовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.

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Ранее около 60 бойцов косовского спецподразделения заняли позиции вблизи озера у ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины.

ГЭС "Газиводе" находится под контролем Белграда. Как заявлял Вучич, в последние годы сербские власти вложили в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера около двух миллионов евро.