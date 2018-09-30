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Die Stadt Ohrid in Mazedonien

Под новым названием: в Македонии проходит референдум о переименовании страны

© Sputnik / Ilja Pitalew
Политика
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Ради НАТО и ЕС македонцам предложили отказаться от названия своего государства.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. В Македонии начался консультативный референдум по вопросу о переименовании страны, сообщает РИА Новости.

Участвовать в голосовании могут могутболее  1,8 миллиона человек. Людей просят ответить на вопрос "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Речь идет о договоре, который правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония. Он урегулирует продолжавшийся свыше 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требовала изменить его, чтобы не было путаницы из-за названия греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет Республикой Северная Македония.

На македонско-греческой границе, архивное фото, 16 апреля 2018
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Зачем переименовали Македонию

Договор между двумя странами открывает Скопью путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита будут следить около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.

Референдум носит консультативный характер. Однако, по законодательству Македонии, для его успеха требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан.

Различные социологические исследования показывают вероятность явки от 40% до 60%.

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Теги:
переименование, референдум, Македония, Политика
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