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USS Harry S. Truman

Ни дна, ни покрышки: корабли США больше стоят на ремонте, чем выходят в море

© Flickr/ Michael SanAngelo
Политика
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Из-за проблем с постоянным ремонтом и износом корабельных систем в 2018 году ВМС США задействовали всего 15 процентов авианосцев, говорят американские эксперты.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Авианосный флот ВМС США сейчас находится в самом худшем состоянии за четверть века, считают американские эксперты.

Из-за проблем в ремонте и обслуживании в военных операциях, в 2018 году удалось задействовать всего 15 процентов авианосцев. В результате скорость развертывания американских авианосных групп снизилась до минимума, сообщает Исследовательский институт ВМС США.

Признаки неустранимых проблем в авианосном лоте появились несколько лет назад, отмечают эксперты института. После проведенных исследований выяснилось, что с 2000 по 2016 год авианосцы США простаивали в сумме 1,3 тысячи суток — а это время, за которое можно совершить семь дальних походов протяженностью по полугода.

​Более того, в настоящее время боеспособными являются не больше половины палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, которые являются основным самолетом ВМС США. 

F-35
© AP Photo / Ariel Schalit
В США разбился новейший американский истребитель F-35B

По мнению американских экспертов, проблема в том, что после терактов 11 сентября 2001 года авианосные соединения использовали "на износ" — их задействовали слишком часто, упустив из вида необходимость обновления и модернизации флота.

В то же время истребитель-бомбардировщик F-35 еще далек от того, чтобы стать основным корабельным самолетом.

В этой ситуации Россия и Китай могут обогнать США в области разработки и постановки на вооружение военно-морских вооружений, которые покончат с монопольным контролем США в Мировом океане, считают эксперты.

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Теги:
ВМС США, авианосцы, вооружения, Оборона, Политика
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